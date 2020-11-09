شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي ينفي عدم الاحتفاظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد، وأنها لا تقوم بإجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم.

وأكدت المؤسسة في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن أي رسائل أو اتصالات قد تردك وتدعي خلاف ذلك فهي تستهدف الاحتيال عليك والحصول على أموالك وبياناتك".

وكانت "ساما" حذرت في أكتوبر الماضي عموم المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية لإحدى ممارسات الاحتيال المالي من خلال التجاوب مع رسائل مشبوهة تستخدم صفتها (اسمها) أو يدعي مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة، وذلك باستخدام وسائل التواصل المختلفة. وهذا التحذير، جاء بعد أن رصدت "ساما" خلال الفترة الماضية عدداً من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين. Advertisements وتهدف تلك العمليات إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال انتحال اسم المؤسسة أو ادعاء مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة، وتوهم مستقبليها بوجود مبالغ مالية أو حقوق لهم لدى المؤسسة، أو تطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف "ساما" ورقابتها؛ وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف أو الدخول عبر روابط إلكترونية لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية. وأكدت "ساما" أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا بإجراء عمليات مالية لهم أو نيابة عنهم وفقاً للنظام. وشددت على أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين، وخطورة الاستجابة لتلك الرسائل المشبوهة التي يُزعم بأنها صادرةٌ عن المؤسسة. يشار إلى أن المؤسسة كشفت في مطلع سبتمبر الماضي عن رصدها خلال الفترة الماضية العديد من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، والتي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال استخدام اسم مؤسسة النقد، وإشعاره بوجود مبالغ مالية أو حقوق لدى المؤسسة.

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