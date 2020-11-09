شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الراجحي يقرر عدم المضي في اندماج شركة تابعة له في ماليزيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصرف الراجحي عن آخر التطورات بشأن دخوله في مفاوضات لبحث إمكانية الاندماج بين إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المحدودة (ماليزيا)، وشركة تمويل التنمية الصناعية الماليزية "إم.آي.دي.إف" (MIDF).

وقال المصرف في بيان لـ"تداول"، إنه لم يتوصل إلى اتفاق، ولذلك تقرر إنهاء المفاوضات وعدم المضي في عملية الاندماج.

في يناير 2019، كان مصرف الراجحي قد دخل في مفاوضات لبحث إمكانية اندماج شركته التابعة والشركة الماليزية، بعد الحصول على موافقات مبدئية من مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، والبنك المركزي الماليزي، للدخول في مفاوضات الاندماج.

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ومؤخرا، كشفت نتائج أعمال مصرف الراجحي، عن تراجع أرباحه بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقال المصرف، في بيان سابق لـ"تداول"، إنه حقق صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق المصرف صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 4.19 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 4.16 مليار ريال خلال الربع المُقابل.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 7.5 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.8 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.