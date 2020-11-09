شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو إنفست: أصولنا المدارة تراجعت 7% في 2020 بسبب كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست، المدرجة بسوق الكويت المالي، إن الأصول المدارة لدى الشركة انخفضت منذ بداية العام 7% وذلك بعد التأثر بتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، أن قيمة الأصول المدارة بلغت 12.6 مليار دولار، فيما استقطبت الشركة 148 مليون دولار استثمارات جديدة للعملاء.

وأوضح أن إيرادات الشركة تأتي من الرسوم والعمولات بشكل أساسي، ويوجد تباطؤ في الأعمال خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات الجائحة.

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يشار إلى أن الشركة حققت أرباحا فصلية بقيمة 2.5 مليون دينار مقارنة مع خسائر بقيمة 180 ألف دينار عن نفس الفترة، وبهذه النتائج تكون كامكو قد قلصت خسائرها في التسعة أشهر الماضية إلى 1.35 مليون دينار.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه الإيرادات الفصلية بنسبة 35%، لتصل إلى 6.7 مليون دينار.

وأعلنت الشركة في وقت سابق، عن إنهاء عملية تخارج من أحد الأصول المدارة لصالح العملاء، وهو مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون في اسكتلندا بالمملكة المتحدة.

وحقّق الاستثمار في العقار عائداً إجمالياً بنسبة 27.9% خلال فترة الاستثمار، بمعدل عائد داخلي بلغ 8.08%، شاملاً العوائد النقدية بنسبة 6.5% سنوياً والتي تم توزيعها على العملاء بشكل ربع سنوي.