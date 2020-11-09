شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة السعودية: 116% تمو بعدد التراخيص الجديدة منذ أكتوبر 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن نمو حجم استثمارات التراخيص الجديدة بنسبة 116% وذلك بعد إطلاق مبادرة تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية منذ تطبيقها في أكتوبر 2019.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن التراخيص الصناعية الجديدة حققت نمواً قدره 95% لتبلغ 836 ترخيصا وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى سبتمبر 2020.

وقالت الوزراة إن المبادرة أوجدت نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية منها 81 ألف وظيفة فعلية ومستقبلية في مصانع قيد الإنشاء أو بدأت الإنتاج العام الحالي.

كما ارتفع عدد الوظائف المرخصة إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، 40%، منها للسعوديين.

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يشار إلى أن الوزارة منحت مؤخرا، 71 ترخيصاً جديداً برأس مال يبلغ 1.6 مليار ريال، ويعمل فيها 1.99 ألف عامل مرخص له.

جاء ذلك بعد الإعلان عبر حسابها بـ "تويتر" عن أهم المؤشرات الصناعية لشهر أغسطس لعام 2020، أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بنهاية أغسطس الماضي بلغ 9.35 ألف منشأة، مقابل 9.28 ألف منشأة بنهاية يوليو الماضي، بحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية.

وكانت إحصائية حديثة صادرة عن الوزارة أظهرت أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.