شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق اللحوم البلدى يشهد استقرارا من حيث العرض والطلب وهو ما انعكس على السعر للمستهلك حيث سجلت اليوم الاثنين 9-11-2020 اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وسجلت الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو ، اسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وكانت بيانات حكومية أظهرت تراجع الواردات المصرية من اللحوم فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 204.7 مليون دولار فى شهر أغسطس الماضي، مقابل 222.5 مليون دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 8%.

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ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات اللحوم جاءت ضمن قائمة السلع الأكثر تراجعا فى استيرادها خلال شهر أغسطس الماضي، ومن بينها الواردات المصرية من الذرة وبلغت نحو 152.8 مليون دولار، مقابل 155.7 مليون دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 1.9%.