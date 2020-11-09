شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 54 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة قصيرة الاجل،والذي يلامس السهم الحد العلوي لها، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 53 فلس كمستوى أول ثم48 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 58 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53.0 بينما مستوى المقاومة هو 55.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط