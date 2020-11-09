شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) يغلق عند أدني مستوى لها خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 15 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 13٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.9 بينما مستوى المقاومة هو 15.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط