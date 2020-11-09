شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك (SOKOUK) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 25٫70 فلس، لينزلق بذلك مستوى الدعم السابق عند 26 فلس، ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 24 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 26٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.1 بينما مستوى المقاومة هو 26.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط