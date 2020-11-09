شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يتلقى مقاومة هامة -تحليل صباحي- 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الأحد حيث اغلق عند مستوى 23٫40 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 25 فلسن في ظل تراجع كميات التداول، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 19٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22.6 بينما مستوى المقاومة هو 24.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط