الاقتصاد

المدن (ALMUDON) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 09-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 18٫70 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 20 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 15 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.4 بينما مستوى المقاومة هو 19.3 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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