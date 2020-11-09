زين (ZAIN) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 09-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 609 فلس، متجاوزا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يستدعي حالة من التفاؤل قد تصل بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 630 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 595 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 605 بينما مستوى المقاومة هو 613 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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