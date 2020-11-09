شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يلامس مقاومة قوية -تحليل صباحي- 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 608 فلس، ملامسا بذلك خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي بدا منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، مما يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 580 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 620 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 604.0 بينما مستوى المقاومة هو 613.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط