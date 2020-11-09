شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 183 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 176 فلس، مكون نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 160 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫88 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 173.0 بينما مستوى المقاومة هو 182.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط