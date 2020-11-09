شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 1٫60 ريال، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 1٫57 ريال، كما نجح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 1٫80 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫53 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.57 وبين مستوى المقاومة هو 1.66 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد