شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0٫592 ريال،متجاوزا بذلك هدفه السعري المتوقع الأول عند مستوى 0٫58 ريال، ومصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لهدفه السعري الثاني عند 0٫64 ريال، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 0٫57 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.57 وبين مستوى المقاومة هو 0.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد