شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 6084 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، في ظل استمرار الأداء الايجابي لمؤشر استوكاستيك في محاولة للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 6250 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,066 وبين مستوى المقاومة هو 6,126 نقطة