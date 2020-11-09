شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتحاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من مواصلة الارتفاع لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 9908 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 10100 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,865 وبين مستوى المقاومة هو 9,959 نقطة