شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على مكاسب بنحو 2% عقب فوز بايدن برئاسة أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر عقب حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية على 290 من أصوات المجمع الانتخابي أي ما يفوق 270 صوت للفوز في الانتخابات ولكي يصبح الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير المقبل والذي حتى الآن لم يعترف بهزيمته في الانتخابات مدعياً لأنها "لم تنته بعد" ويدرس الإجراءات القانونية لإعادة فرز الأصوات في بعض الولايات الأمريكية التي لم يتجاوز فيها هزيمته بفارق واحد بالمائة أمام بايدن.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق أكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا مؤخراً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 47.58 مليون ولقي 1,245,717 شخص مصرعهم في 219 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.22% ليربح 20.19 نقطة ويصل إلى المستوى 1,678.68، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.95% ليربح هو الأخر 473.99 نقطة ويصل إلى المستوى 24,799.22.

Advertisements

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.19% ليربح 106.89 نقطة ويصل إلى المستوى 4,992.61، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.90% ليربح هو الأخر 62.98 نقطة ويصل إلى المستوى 3,375.14.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.37% ليربح 353.31 نقطة ويصل إلى المستوى 26,066.28، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.29% ليربح هو الأخر 31.07 نقطة ويصل إلى المستوى 2,447.57.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.60% ليربح 197.06 نقطة ويصل إلى المستوى 12,534.08، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.63% ليربح هو الأخر 100.62 نقطة ويصل إلى المستوى 6,290.80.