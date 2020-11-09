المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 09-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.88% بما يعادل 71.201 نقطة، ويأتي ارتفاع المؤشر وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير، وقد جاء بغرض تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها. لذلك تظل توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 7,589.50، طيلة ثبات مستوى المقاومة المحوري 8,199.48. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,199.48. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 168 عدد أسهم الشركات الخاسرة 25 عدد أسهم الشركات الثابتة 6 إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة 199

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