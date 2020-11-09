شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم الاثنين.. البورى 32-46 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 9-11-2020 في سوق العبور للجملة استقرارا حيث سجل أسماك البورى " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو ، والبورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو، المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو ، والمكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو ، برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو ، سمك موسى 65 – 85 جنيها للكيلو
وتراوح سعر البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو، و القشر بياض 65 – 85 جنيها للكيلو ، ونفس السعر للبياض الأملس " 1 " ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو.
و سجلت أسعار البلطى المزارع " 1 " 21 – 24 جنيها للكيلو ، فيما سجل البلطى المزارع " 2 " 17 – 20 جنيها للكيلو ، والبلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو ، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها، وتراوح سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو ، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو. ،
وجاءت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو ، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو ، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو .
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