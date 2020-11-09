شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض المتوسط السنوى لسلة خامات أوبك فى 2020 بنحو 23.4 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض معدل أسعار سلة خامات أوبك خلال شهر أبريل 2020 إلى 17.66د ولار للبرميل وهو أدنى مستوى شهرى له منذ شهر ديسمبر 2002، وشهد شهر مايو 2020 أول ارتفاع لمعدل أسعار سلة خامات أوبك خلال هذا العام، واستمر هذا الارتفاع حتى شهر أغسطس 2020 بدعم من انخفاض الفائض فى الإنتاج، وانتعاش عمليات التكرير ومعدلات التشغيل فى مصافى النفط العاملة فى المناطق الرئيسية رغم أنها لاتزال دون المستويات قبل جائحة فيروس كورونا المستجد تزامنا مع التحسن التدريجى فى الطلب على المنتجات النفطية فى ظل قيام المزيد من الدول بإلغاء تدابير العزل التى اتخذتها لمواجهة هذه الجائحة مما أدى إلى انخفاض مخزونات النفط الخام وبخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعاودت أسعار سلة خامات أوبك انخفاضها فى شهر سبتمبر متأثرة بتنامى المخاوف بشأن تباطؤ وتيرة تعافى الطلب على النفط على خلفية تزايد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد عالميا مما قد يهدد الآمال بشأن تعافى الاقتصاد العالمى بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن تهمة المعروض النفطى وذلك وفقا لتقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط. وتوقع تقرير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، انخفاض المتوسط السنوى لسلة خامات أوبك فى عام 2020 بنحو 23.4 دولار للبرميل أو بنسبة 36.6 %مقارنة بمتوسط عام 2019 مسجلا 40.6 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ عام2014.

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