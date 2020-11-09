شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات مصر من الشاى إلى 19 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية من الشاي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الحكومية الخاصة بضوابط فتح المقاهي حتى الآن، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الشاي نحو 19 مليون و901 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 15 مليون و578 ألف دولار في شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين و323 ألف دولار.
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الشاي جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها نحو مليار و46 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل مليار و32 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 14 مليون و400 ألف دولار.
وضمت قائمة أهم السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من ألبان ومنتجاتها بقيمة 63 مليون و326 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 40 مليون و166 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 32 مليون و160 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة وقيمتها 184 مليون و215 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 136 مليون و560 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 47 مليون و655 ألف دولار، إلى جانب الواردات من التفاح بقيمة 11 مليون و977 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 15 مليون و166 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و189 ألف دولار.
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