شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الجمعيات العمومية لـ3 شركات تابعة للقابضة المعدنية وتغييرات بمجالس إدارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم الاثنين الجمعيات العامة لـ3 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لتعديل النظام الأساسى وإجراء تغييرات واسعة بمجالس إدارتها مع اعتماد ميزانية العام المالى 2019-2020 للشركات.

وبحسب جدول الجمعيات سيتم عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة اسكندرية للحراريات يليها عقد الجمعية العمومية لشركة الزجاج والبللور ثم تعقد الجمعية العمومية لشركة النصر للتعدين.

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من المنتظر أن يتم تعيين رؤساء مجالس إدارات غير متفرغين لتك الشركات وتعديل مجالس الإدارات وفقا لتعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 قانون قطاع الاعمال العام بالقانون رقم 185 لسنة 2020 وفصل الإدارة عن الملكية فى الشركات بتعيين عضو مجلس إدارة غير متفرع وعضو منتدب تنفيذى.

يترأس الجمعيات العادية وغير العادية المهندس محمد السعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور الدكتور وائل يوسف العضو المنتدب للشؤن المالية والإدارية وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة القابضة ورؤساء الشركات التى سيتم مناقشة ميزانياتها، ومجالس إداراتها بالإضافة لممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات الذين يناقشون ملاحظات الجهاز على الشركات حتى يمكن للشركات تلافى تلك الملاحظات فى الميزانيات الجديدة.

يشار أن القابضة المعدنية أجرت تغييرات على مجالس الشركات التى تم عقد الجمعيات العامة لها وفقا لتعديلات القانون، كما عدلت النظم الأساسية لتلك الشركات.