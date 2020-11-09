شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم القائمة الوطنية بلجنة نوبار الإعدادية بـ394 صوتا ووزير الصحة الأسبق بـ235 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الفرعية رقم 55 بمدرسة نوربار الإعدادية التابعة لدائرة عابدين، نتائج فرز أصوات الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أظهرت وفق المؤشرات الأولية إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم علي مدار يومين بلغ 624 صوتا، فيما جاءت الأصوات الصحيحة 471 صوتا، أما الأصوات الباطلة 157 في الفردي، وفي القائمة 153 صوت باطل.

وأظهرت الإحصاءات وفق البيان الإحصائي للجنة، أن القائمة الوطنية من أجل مصر حصلت على 394 صوتا، وتليها قائمة تحالف المستقلين حصلت على 77 صوتا.

وعلى مقاعد الفردي تقدم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق مرشح حزب مستقبل وطن، بعد حصوله على 232 صوتا، والدكتور شيرين أحمد فؤاد على 35 صوتا، اما المرشح وليد جرجس حصل على 82 صوتا، وأمير هلال على 56 صوتا ومحمد أبو حامد على 19 صوتا.

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وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.