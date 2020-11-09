شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بفودافون يكشف مصير الأرباح المحتجزة للمصرية للاتصالات بعد شراء الترددات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر، إن شراء الشركة ترددات جديدة بقيمة 540 مليون دولار يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وكذلك تعظيم إيرادات الشركة وقيمتها السوقية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأرباح المحتجزة بالشركة فهى ثابتة بالقوائم المالية للشركة بنهاية العام الماضي ويمكن استغلالها في تمويل استثمارات جديدة، وهو ما يعظم قيمة الشركة بالتالي يرفع العائد للمساهمين ومنهم المصرية للاتصالات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته شركة فودافون مساء اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة بحضور محمد عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة في أول ظهور له منذ توليه المسؤولية.

وتتوزع ملكية شركة فودافون مصر بين مجموعة فودافون العالمية، وتستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 55%، والمصرية للاتصالات بحصة أقل من 45%، ومستثمرون آخرون بنسب محدودة.

وكشفت البيانات المالية للشركة المصرية للاتصالات، عن رصيد الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون مصر حتى 30 يونيو لعام 2020 وبلغت 3.255 مليار جنيه، وذلك بعدما حصلت الشركة على نحو 5.5 مليار جنيه على دفعتين من إجمالي نصيبها في الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون طبقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في فبراير عام 2019.

وحصلت شركة فودافون مصر، على ترددات جديدة بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD بقيمة مقدارها 540 مليون دولار أمريكي، في حين حصلت الشركة المصرية للاتصالات على ترددات بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD بقيمة مقدارها 305 ملايين دولار أمريكي.





















































































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