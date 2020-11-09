شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع لجنة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار السيد كمال نجم رئيس مصلحة رقم 109 لسنة 2020 برئاسة الشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وعضوية أعضاء اللجان المتخصصة لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك طبقا لآخر التعديلات التى تمت على مشروع قانون الجمارك، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ لتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات وتيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة درجة رضاء المواطنين .

وتضمنت مناقشات اليوم من مشروع اللائحة عدة أبواب ومنها الباب الخاص بالتعاريف الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ويشمل بيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات ، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكام اللائحة ، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض .

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كما قامت اللجنة بمناقشة الصياغة الخاصة بالمواد المتعلقة مصلحة الجمارك وموظفى الجمارك والتى تضمنت تحديد مهام مصلحة الجمارك وموظفيها بصورة واضحة ،والمواد الخاصة بالمواد المتعلقة بنطاق الرقابة الجمركية والمواد الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية

وتناولت المناقشات أيضا المواد الخاصة بالضريبة الجمركية ووعائها ومقابل الخدمات والإستعلام المسبق.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة عقد جلساتها للانتهاء من مناقشة وصياغة باقى مواد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى أسرع وقت .