شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فودافون يكشف الموقف من تطورات مفاوضات الشركة الأم و stc والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذى لفودافون مصر، على صفقة مفاوضات فودافون العالمية و stc لبيع حصتها في مصر، موضحا أن الادارة المحلية معنية بتنفيذ استراتيجية الشركة في السوق المصري و التي من ضمنها تقديم خدمات رقمية جديدة في الصوت ونقل البيانات و الشمول المالي.
وأوضح في تصريحات صحفية أن مباحثات الشركة الأم ومشغل الاتصالات السعودى STC بدأت في يناير الماضي للاستحواذ على حصة 55% من الشركة بمصر وذكر آخر بيان صادر عن الشركتين انتهاء الشركة السعودية من أعمال الفحص النافي للجهالة مع استمرار المباحثات بينهما ومنذ ذلك التاريخ لا يوجد لدينا أي معلومات أخرى بشأن المفاوضات.
وتابع بالقول:"على مدار 20 عاما الماضية مدة استثمار فودافون بمصر، تم تغير هيكل المساهمين 4 مرات لم تتأثر خلالها خطط فودافون وأهدافها في مصر من تقديم أفضل خدمات للعميل المصري.
من جهة أخرى أوضح رئيس فودافون أن الشركة لم تتجه للاقتراض أو الحصول على تسهيلات من البنوك بخصوص تمويل صفقة الترددات رافضا التعليق بشأن هذا الأمر.
وتسدد قيمة الترددات على ثلاث دفعات، بحيث يتم سداد 50% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي عند التوقيع، و25% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي، في موعد أقصاه عام من تاريخ التوقيع، و25% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي.
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