شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فودافون: 65 مليار جنيه استثمارتنا بمصر و3 مشاكل تواجه بناء أبراج المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد الله الرئيس التنفيذى لفودافون مصر، إن حجم استثمارات الشركة منذ دخولها السوق المصرية بلغت 65 مليار جنيه أنفقت لتطوير الشبكة ونشر الخدمة فى كافة أرجاء الجمهورية ما مكنها من الاستحواذ على صدارة الحصة السوقية في قطاع الاتصالات بنسبة 44% من ضمنها 13 مليار جنيه باستثمارات الجيل الرابع وأكثر من 5 مليارات جنيه على ترددات المحمول الأخيرة.

وأشار عبد الله في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة، إلى صدارة فودافون أيضا سوق المحافظ الالكترونية بحصة بلغت 62% من إجمالي المشتركين بالخدمة بين شركات المحمول، و الذين نفذوا 86% من التحويلات.

ولفت رئيس فودافون مصر، إلى أن الشركة تواجه 3 مشاكل في بناء أبراج المحمول لتحسين مستوى الخدمة وهي؛ أولا الحصول على تراخيص لبناء أبراج جديدة لتوفير التغطية اللازمة لمشتركيها، وكذلك طول مدة إصدار التراخيص، وعدد الموافقات اللازمة لانشاء البرج الواحد والتي تصل إلى 24 موافقة في بعض الأحيان تستغرق نحو عام.

وأضاف عبد الله، أن المشكلة الثانية هي رفض بعض الأهالي إنشاء الأبراج في حين أنها تشتكي من ضعف الخدمة، مشددا على ضرورة توعية المواطنين بأهمية إنشاء الأبراج لتحسين مستوى الخدمة، المشكلة الثالثة وهي استخدام بعض المواطنين بالمخالفة لأجهزة تقوية خدمة غير مطابقة للمواصفات وتدخل البلاد بشكل غير شرعي تؤثر سلبا على مستوى الخدمة لأنها تقوم بالتشويش على الأبراج.

وردا على تأثير قرار جهاز تنظيم الاتصالات بمنح الحق لشركات خاصة بإنشاء أبراج محمول على تحسين الخدمة، استبعد عبد الله إمكانية التأثير على حل الأمر، في ظل استمرار نفس الإجراءات الخاصة بترخيص الابراج.





















































































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