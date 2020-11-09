شكرا لقرائتكم خبر عن يمن الحماقى تؤكد سياسة بايدن أفضل من ترامب وعلاقة الدول لا تقوم على الأفراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن علاقات الدول لا تقوم على الأفراد، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحكمها المؤسسات التى تغلب مصالحها فى المقام الأول.

وترى أن يوجد فرصة هائلة أمام الصادرات المصرية للسوق الامريكى والعمل على زيادتها، خاصة وأن حجم الصادرات لا يتخطى 3 مليارات دولار من حوالى 2 تريليون دولار حجم واردات أمريكا، مؤكدة أن الفرصة متاحة لجذب شركات أمريكية من خلال شركات تسويق أمريكية، لتعمل على دخول الصادرات المصرية للسوق الأمريكي.

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وأكدت يمن أن العلاقات المصرى الأمريكية علاقات استراتيجية قوية على مدار السنوات الماضية وما زالت الاستثمارات الأمريكية لها دور مهم فى مصر.

وترى الدكتورة يمن الحماقى أن سياسة بايدن ستكون أفضل من ترامب، لافتة إلى أن ترامب خرج من اتفاقية التغيير المناخى فى حين أعلن بايدن الرجوع لهذه الاتفاقية مما يعود بالنفع على مصر وخاصة وأن مصر لديها العديد من هذه المشروعات فى هذا المجال، كما أعلن بايدن الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية ودخول أمريكا لها إفادة لمصر وخاصة وان مصر ستمثل الشرق الأوسط فى تصنيع الأمصال لفيروس كورونا.