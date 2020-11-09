شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد المستثمرين يطالب أصحاب المشروعات الصغيرة ببحث فرص التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوسيع افق الاستثمار لدى المشروعات الصغيرة ووضع اهداف لتصدير منتجاتها للخارج وانتهاز الفرص التى تتيحها الدولة عن طريق العلاقات الطيبة مع الدول الصديقة التى تقدم تسهيلات جيدة للشركات المصرية مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار الحالى يدعم بشدة المشروعات الصغيرة ويقدم له تسهيلات كبيرة لم تقدم له من قبل فى مصر، مطالبا إياها بالعمل على بذل مجهود أكبر للمشاركة فى خطة رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه سنويا.

جاء ذلك بعد عودة المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ملتقى الأعمال المصرى العراقى ببغداد ضمن الوفد الرسمى رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى تناول عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها المشاركة فى إعادة إعمار العراق إلى جانب توسيع التعاون فى المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار فى العراق، فضلا عن زيادة التبادل التجارى وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين.

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وأكد السقطى على أهمية هذه الزيارة الرسمية إلى العراق فى توطيد العلاقات العربية ليس فقط العلاقات الرسمية ولكن أيضا العلاقات المشتركة بين الشركات والمستثمرين فى كل من البلدين حيث تم مقابلة عدد كبير من الشركات والكيانات الاقتصادية العراقية وتم التعرف على طبيعة السوق العراقية مؤكدا أن المستثمرين المصريين فوجئوا بترحيب الشعب العراقى للمصريين وتقديرهم للمنتجات المصرية وأنهم يطالبون حاليا باتخاذ التجربة المصرية فى تطوير البنية التحتية والصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات كمثل يحتذى به فى عملية إعادة إعمار العراق مطالبين بدور أكبر للكيانات المصرية فى تطوير العراق.

وأوضح السقطى أنه تم مناقشة العديد من التحديات التى تواجه توسيع أفاق التعاون الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى خاصة وأن هناك بعض العوائق أمام حركة تحويل الاموال بين البلدين وتم اقتراح أن يكون التبادل التجارى قائم على مبدأ السلع مقابل النفط بحيث يتم تصدير منتجات القطاع الخاص إلى العراق عن طريق الحكومة والتى ستقوم بتسديد قيمة هذه المنتجات للشركات المصرية محليا لحين استقرار الأوضاع بشكل كامل.

وقال السقطى إن السوق العراقى متعطش للعديد من المنتجات المصرية وحسب التقارير التجارية الدولية فان العراق يحتاج من مصر الحاصلات الزراعية والأثاث وغزل القطن وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة وأدوية ومحضرات صيدلة وزيوت ودهون نباتية وحيوانية وحديد وسيلكون وصابون ومحضرات تنظيف وبلاط وادوات صحية خزفية ولدائن بأشكالها الأولية وملابس جاهزة وكربون وهى المنتجات إلى يتم تصنيعها غالبا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يبشر بامكانية تعظيم دور المشروعات الصغيرة فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وتصدير المنتجات المطلوبة حسب المواصفات والجودة العراقية.