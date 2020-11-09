شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالغرفة الأمريكية يؤكد عدم تأثر الاستثمار الأمريكى فى مصر بعد تولى بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد أبو على عضو الغرفة الأمريكية وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن الاستثمار الأمريكى في مصر لن يتأثر بتغير الإدارة الأمريكية ورحيل الرئيس الجمهورى دونالد ترامب، وتولى الرئيس الديمقراطى جو بادين، لافتا أن دور مصر في استقرار المنطقة مقدر من قبل الإدارة الامريكية بغض النظر عن تغيرها.

وأضاف أحمد أبو على لـ"الخليج 365"، أن هناك حجما كبيرا من التجارة والتبادل التجارى والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، منها على سبيل المثال الكويز والنافتا وغيرهما، وهى أمور تدل على قوة العلاقة بين البلدين، لافتا أن مصر الآن ليست مصر في 2013 وقبلها "نحن الآن نتعامل من مبدأ الثقة بين الدولتين والقوة وليس من مبدأ الخوف".

وتوقع أحمد أبو على ألا تتأثر العلاقات الاقتصادية، ولا سيما أن مصر لديها لغة حوار مناسبة ويمكنها التعامل مع الإدارة من منطلق المنفعة والمصالح المشتركة، وعلى قدر دورها الهام في المنطقة، وبالتالي فإن الاستثمار الأمريكي هو ما قد يسرع لمصر للاستفادة من المزايا والأرباح التي يمكن أن يجنيها من مصر أفضل من أي دولة أخرى، وهذا دور يجب أن نعظمه نحن من خلال الترويج للاستثمار عبر لقاءات ثنائية أو بعثات أو مخاطبات على المستوى الحكومى.