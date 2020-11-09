تعرف على معدلات الزواج والطلاق لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019". وتناولت النشرة بالانفو جراف، أن عدد عقود الزواج بلغ 927 ألف و844 عقداُ عام 2019 مقـابل 887 ألف و315 عقداً عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.6٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225 ألف و929 إشهاداُ عام 2019 مقابل 211 ألف و554 إشهادا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8٪ ومن أهم المؤشرات ما يلي:

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