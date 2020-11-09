شكرا لقرائتكم خبر عن رهان الصين على الانفراد بصدارة الاقتصاد العالمي.. «مخاطرة كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

«يوجد لدى 71 ٪ من الألمان و73 ٪ من الأمريكيين و75 ٪ من الكوريين الجنوبيين، الذين شملهم استطلاع لمركز بيو للأبحاث تم هذا الصيف، انطباع سلبي عن الصين».

8 %: نسبة انكماش الاقتصاد الصيني المتوقعة حال الفصل الاقتصادي الكبير بين الصين والولايات المتحدة فقط، حسب تأكيد أكسفورد إيكونوميكس.

17 %: نسبة انكماش الاقتصاد الصيني المتوقعة حال انضمام اقتصادات متقدمة أخرى للولايات المتحدة في شن حرب تجارية على بكين.

«تقوم الصين بحشد موارد هائلة لإطلاق العنان للاستهلاك المحلي، ورفع قدرتها على الإنتاج».

بدأت الصين في فتح أبوابها على العالم مرة أخرى، لكن قلوب وعقول العالم تصد الصين. ومن المتوقع أن يتسبب الانفصال المنتظر بين اقتصادي الصين والولايات المتحدة - على خلفية الحرب التجارية الموجودة بينهما - في خسائر كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، كما سيتطلب استثمارات باهظة الثمن وإصلاحات ابتكارية كبيرة، للتعويض عن الدور الذي كانت بكين تقوم به في اقتصاد واشنطن.

وينطبق الشيء نفسه على الصين، والتي ربما ستكون خسائرها أكثر من واشنطن نفسها. فإذا انسحبت الاقتصادات المتقدمة الأخرى أيضًا من بكين مع الولايات المتحدة، ستكون آفاق الاقتصاد الصيني ستكون مظلمة للغاية.

ويمكن القول إن انتعاش اقتصاد الصين حاليًا وارتفاع صادراتها جاء بفضل سيطرتها المبكرة الناجحة على الوباء. لكن هذا النجاح المبكر يخفي بين طياته تحولات هيكلية مقلقة في البيئة السياسية العالمية.

ففي الفترة الأخيرة، ارتفعت المشاعر المعادية للصين بين أكبر الشركاء التجاريين للبلاد بشكل كبير. وكان لدى 71 ٪ من الألمان و 73٪ من الأمريكيين و 75٪ من الكوريين الجنوبيين الذين شملهم استطلاع مركز بيو للأبحاث، الذي تم هذا الصيف، انطباع سلبي عن الصين.

وحتى الآن صمد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، لكن هذا قد يتغير بمجرد عودة بقية العالم للوقوف على قدميه مرة أخرى بعد انتهاء أزمة وباء كوفيد-19.

ووفقًا لغرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، كان لدى الشركات الأمريكية تفاؤل أقل بكثير من نظرائهم العالميين حول توقعاتهم بالنسبة لأداء الاقتصاد الصيني لمدة خمس سنوات، منذ عام 2018.

وتقول أكسفورد إيكونوميكس: إن الانفصال الاقتصادي الكبير بين الصين والولايات المتحدة وحدها، سوف يتسبب في انكماش الاقتصاد الصيني بنسبة 8٪ تقريبًا، بحلول عام 2040.

وإذا انضمت اقتصادات متقدمة أخرى إلى شن حرب تجارية على الصين، فقد يتسبب ذلك في انكماش اقتصادي بكين بنسبة 17٪.

وحتى الآن هناك القليل من الدلائل على وجود مثل هذا الجهد المنسق بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم الأخرى في شن حرب تجارية على الصين، ولكن قد تنضم المزيد من الدول إلى تأييد واشنطن إذا قام البيت الأبيض بجمع حلفاء أكثر في صفه، أو إذا انهارت معاهدة الاستثمار الثنائية التي كانت قيد التفاوض منذ فترة طويلة بين أوروبا والصين.

أيضًا، يمكن أن يؤدي عدم اتباع الصين لسياسات مكافحة تغير المناخ، وكذلك تحركات إدارة بكين الداخلية المعادية للأقليات - خاصة ضد أقلية الأيغور في شينجيانغ - إلى تعثر مجالات التعاون الاقتصادي المحتملة مع دول العالم الأخرى.

وأوضح تقرير صدر في شهر أكتوبر الماضي عن مؤسسة "أس آند بي جلوبال" أن حوالي ثلث إنتاج البولي سيليكون العالمي العام الماضي، والذي يستخدم في صناعة الألواح الشمسية، جاء من شينجيانغ - التي يعيش فيها الإيغور المضطهدين -.

وأصدرت بكين خطة جديدة لحل هذه المشكلات وتعويض خسائرها، وتم طرحها ضمن إستراتيجية «التداول المزدوج» التي أعلنتها البلاد مؤخرًا.

وتشتمل تلك الخطة على شقين. أولاً: الانفتاح الانتقائي للاقتصاد الصيني بهدف إغراء الشركات الأجنبية للبقاء في شراكة مع بكين، وعلى الأخص في قطاع السيارات والتمويل. إضافة إلى وضع قواعد جديدة تلغي بعض القيود، التي كانت مفروضة على المشاريع المشتركة بين الشركات الصينية ونظيرتها الأجنبية في البلاد. وجذبت تلك القواعد الجديدة بالفعل حتى الآن استثمارات جديدة للصين من شركات مثل تسلا وجي بي مورجان تشيس.

ثانيًا: تقوم الصين بحشد موارد هائلة لإطلاق العنان للاستهلاك المحلي، ورفع قدرتها على إنتاج سلع عالية التقنية - خاصة تكنولوجيا المعلومات مثل أشباه الموصلات - لتحل محل الأسواق الخارجية التي أغلقت أبوابها في وجه بكين، كما باتت تقييد واردات التكنولوجيا المتقدمة.

وهذه الخطوات لها مدلول كبير، حيث وجدت ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي في شهر نوفمبر 2019 أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصين شهد إلى حد بعيد أسرع نمو في الإنتاجية لجميع صناعات التكنولوجيا الفائقة الصينية في العقدين الماضيين، وكانت إنتاجية العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذا العام أعلى بمرتين تقريبًا مما كانت عليه في السنوات الخمس الأخيرة منذ عام 2015، كما تضاعف الطلب.

وبذلك يعتبر تصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثاني أكثر قطاعات التكنولوجيا الفائقة إنتاجية في البلاد، كما أن منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حصلت على تمثيل أكبر في صادرات الصين، وجذبت الشركات الأجنبية غير الصينية للاستثمار فيها بكثافة.

لكن هذا يجعل قطاع تصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالذات عرضة للضغوط الخارجية.

ويمكن القول إن بذل جهد منسق لاستهداف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصين بين الاقتصادات المتقدمة سيكبد الشركات الأجنبية الموجودة في الصين مثل شركة أبل خسائر كبير، ولكنه على الجانب الآخر ربما يكون ذا تأثير كارثي أيضًا بالنسبة للصين.

من ناحية أخرى، فإن نقل المزيد من رأس المال والعمالة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - كما تأمل بكين - يمكن أن يرفع الإنتاجية الإجمالية للاقتصاد، خاصة إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح.

وتعمل الشركات الصينية بالفعل على تأمين نفسها من الحرب التجارية بشكل كبير هذا العام، حيث تنوي الشركات المدرجة في «القطاعات الإستراتيجية» جمع حوالي 1.2 تريليون يوان، أي ما يعادل 179 مليار دولار، من حقوق ملكية الديون الجديدة والتمويل هذا العام، وفقًا لشركة جافيكال دراغونوميكس، وهذه الأرقام يجب أن تجعل المنافسين الغربيين والآسيويين متوترين للغاية من الخطوات التي تتخذها بكين لتأمين نفسها.

ومع ذلك، فإن السؤال هو ما إذا كان سيتم إنفاق هذه الأموال بشكل جيد، لا سيما بدون وجود الانضباط التنافسي لأسواق التصدير. ففي الماضي، استخدمت الشركات الصينية في الصناعات التي تعتبر استراتيجية كل الوسائل - بما فيها الدعم الضمني أو الصريح من إدارة بكين - لجمع مبالغ ضخمة ثم استغلالها في اكتساب قدرات جديدة هائلة في السباق التجاري لتقويض المنافسين.

ويؤدي ذلك إلى انخفاض هوامش جميع الاقتصادات حول العالم، ويجعل الاستثمار الحقيقي أكثر صعوبة، كما يؤدي إلى تحول بعض الشركات إلى «زومبي»، حيث تتجول حول العالم وتقوم بامتصاص الموارد لفترة طويلة، بفضل الدعم الحكومي المحلي أو المركزي الذي تتلقاه دون غيرها.

وتشمل الأمثلة الحديثة على تلك المشكلة ما فعلته الشركات الصينية في قطاع الفولاذ والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والألمنيوم والروبوتات. وهذه المرة، لن يكون لدى الشركات الصينية خيار زيادة معدلات التصدير حتى تخرج من المتاعب التي تعاني منها بالفعل، كما ساعدت إصلاحات نظام الإفلاس الصيني في العقد الماضي في التخفيف من هذه المشكلة، ولكن بشكل جزئي فقط.

أيضًا، هناك بعض التشوهات المنتشرة في أسواق الائتمان الصينية، والتي تصب في صالح قلة من الشركات المفضلة سياسياً عند إدارة بكين، ولكن تظهر إشارات قليلة على اختفائها رويدًا رويدًا الآن.

ويمكن القول إن السماح بمزيد من حالات الإفلاس والتكلفة المرتفعة بشكل حاد لرأس المال لشركات الدولة يمكن أن يؤثر على أولويات أخرى، مثل: الاستقرار الاجتماعي أو المالي والتمويل الحكومي المحلي. وقد يعاني المستهلكون المثقلون بالديون، ويدفعون من أموالهم المحدودة فاتورة دعم التوسع الكبير المتوقع في الطلب المحلي بالصين.

ختامًا وبشكل عام، تعتبر إستراتيجية التداول المزدوج في بكين رهانًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لبلد ازدهر على أساس وجود نظام تجاري عالمي متكامل. واتباع إدارة بكين لطريقة المقامرة في الاقتصاد، والاعتماد على أن الأسواق الصينية يمكن أن تحل محل الأسواق الأجنبية، سيؤدي إلى خسارة هائلة في الكفاءة، كما أن الاعتماد على أن الشركات الأجنبية ستستمر في تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها إدارة بكين يبدو أيضًا كرهان خاسر.