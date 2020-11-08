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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - "اختراق السوق بالنمو" عنوان ورشة عمل ينظمها مركز التدريب بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع لجنة ريادة الأعمال بالغرفة غدا بمقر الغرفة.

وتتناول الورشة العديد من المحاور أهمها، كيف تسوق الشركات الناشئة لنفسها، والتموضع التسويقي للمشاريع الصغيرة، والتسويق الإعلاني والإعلامي، ومتى يبدأ التسويق.

ودعت الغرفة رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمنطقة للحضور والاستفادة، مما سيطرح في هذه الورشة من محاور.