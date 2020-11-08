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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 1132 مخالفة ضبطها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة، وذلك خلال تنفيذ 5144 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة الأسبوع الماضي. وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2118 جولة و663 مخالفة، والطائف 1221 جولة و302 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1193 جولة و126مخالفة، والقنفذة 612 جولة و41 مخالفة. وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال. وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق (معا للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).

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