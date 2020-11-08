شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون مصر: المفاوضات مع الاتصالات السعودية لازالت جارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن المفاوضات مع شركة الاتصالات السعودية مازالت جارية، ولكنها مع الشركة الأم "فودافون جروب"، وفقاً لصحيفة "حابي" المصرية.

وكانت الاتصالات السعودية، قد أعلنت منتصف سبتمبر الماضي، عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة فودافون دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة.

وقالت الشركة، إنه لم يتم التوصل لاتفاق لعدم التوافق مع الاطراف المعنية، كما تم التفاهم بين stc وفودافون جروب على إبقاء الحوار مفتوحاً.

وكانت STC قد وقعت مع فودافون العالمية مذكرة تفاهم غير ملزمة مدتها 75 يوماً، ثم تم تمديدها لمرتين الأولى لمدة 90 يوماً والثانية لمدة 60 يوماً.

وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أن شركة الاتصالات السعودية تُجري محادثات لتخفيض قيمة عرضها غير الملزم بقيمة 2.39 مليار دولار للاستحواذ على فودافون مصر، بشراء 55% منها هي حصة شركة فودافون العالمية.

وكانت إحدى شركات الأبحاث قد ذكرت في وقت سابق أن استحواذ شركة الاتصالات السعودية على فودافون مصر سيشكل أول نشاط لها في إفريقيا كما سيساعد في تحسين ملف نموها في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة العربية.

وأعلنت الاتصالات السعودية مؤخرا عن حصولها على تصنيف عند "AAA"على المدى الطويل و "T1" على المدى القصير، وهو أعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف. (مرخصة من قبل هيئة السوق المالية).

وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت ارتفاع الأرباح بنسبة 0.728% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.