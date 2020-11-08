شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فودافون: حصولنا على 40 ميجاهرتز يعزز استمرارنا بمقدمة السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المهندس محمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، حصول الشركة على 40 ميجاهرتز ترددات في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بأنها نقطة جديدة فاصلة بتاريخ استثمارات الشركة في مصر تساعدها في الحفاظ على تقدمها في السوق والذي تستحوذ به الشركة على النسبة الأكبر من حيث حجم المشتركين.

وقال عبد الله ، في أول لقاء صحفي عقب توليه منصبه، أن حصول الشركة على ترددات بقيمة 540 مليون دولار يرجع إلى مفاوضات كبيرة مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، إضافة إلى إقناع فودافون العالمية للحصول على هذه الترددات حتى تستمر الشركة في مقدمة السوق المصري وتقديم أفضل جودة في مصر.

وأكد عبد الله ، أن الشركة ستتسلم الترددات وفق خطة زمنية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات لم تحدد بعد، حيث سيتم استخدام أجهزة تقنية جديدة لتشغيل الترددات لتغطية مصر كلها.

و بدأت عملية طرح الترددات الجديدة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شهر أكتوبر 2020 وتمت على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقين ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540 مليون دولار أمريكي، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305 ملايين دولار أمريكي.

والمرحلة الثانية - تقدمت لها الشركتان الأخرتان - للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325 ملايين دولار أمريكي.