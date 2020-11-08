شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر رئيسا لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر رئيسا لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول وذلك اعتبارا من 10 نوفمبر 2020 وذلك لخروج شاغلها مدحت بهجت لسن التقاعد القانوني .

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