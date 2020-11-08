الاقتصاد

محمد عامر رئيسا لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر رئيسا لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول وذلك اعتبارا من 10 نوفمبر 2020 وذلك لخروج شاغلها  مدحت بهجت  لسن التقاعد القانوني .

 

 

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