شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 8-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب بالتعاملات اليوم الأحد، تزامنا مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، عقب إغلاق على ارتفاع عالمي في سعر اونصة الذهب مسجلة 1954 دولار، وذلك بسبب الغموض حول مستقبل الدولار عقب وصول جوزيف بايدن لرئاسة أمريكا ، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 850 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم .. أسعار الذهب اليوم .. عيار 18 : 728.5 جنيها. عيار 21 : 850 جنيها. عيار 24 : 971.5 جنيها. تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 8-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مع بداية تعاملات البنوك الصباحية، وارتفع سعر اليورو والدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى اليوم أمام الجنيه المصرى، فى حين شهدت باقي العملات استقرارا بأسعارها "الدولار والريال السعودى". سعر الدولار اليوم: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.44 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.47 جنيه للشراء، 20.74 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.75 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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