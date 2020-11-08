شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية -على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.371%، فيما بلغ أعلى عائد 13.401%، وسجل أقل عائد 12.999%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 11 مليار جنيه بمتوسط عائد 13.542%، في حين سجل أعلى عائد 13.59%، وأقل عائد 13.48%.