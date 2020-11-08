شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة للتنمية تؤكد نقل 80% من التجارة الدولية عن طريق البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 11 نوفمبر الجاري التقرير السنوي لمراجعة النقل البحري 2020 الذي يتم نشره سنويا منذ ما يقرب من 52 عاما. ووفق المنظمة "النقل البحري هو العمود الفقري للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي حيث يتم نقل حوالي 80٪ من حجم التجارة الدولية في البضائع عن طريق البحر، والنسبة المئوية أعلى بالنسبة لمعظم البلدان النامية.

ويستعرض التقرير السنوي للنقل البحري وهو تقرير رئيسي للأونكتاد ينشر سنوياً منذ عام 1968. تحليلاً للتغيرات الهيكلية والدورية التي تؤثر على التجارة البحرية والموانئ والشحن ، فضلاً عن مجموعة واسعة من الإحصاءات عن التجارة والنقل البحريين.

يركز إصدار هذا العام من التقرير بشكل خاص على تأثير جائحة كوفيد-19 على الصناعة ويتضمن شهادات من أصحاب المصلحة الرئيسيين.