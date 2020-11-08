معظم أسواق الخليج ترتفع وأبوظبى تهبط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد، وخالفت أبوظبي الاتجاه العام لتغلق منخفضة قليلا.

ارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.9 بالمئة، حيث زاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3 بالمئة، وصعد سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة. ونزل البنك السعودي الفرنسي 0.8 بالمئة عقب هبوط الأرباح ربع السنوية واحدا بالمئة. وصعد مؤشر دبي واحدا بالمئة، تقوده زيادة 3.5 بالمئة في إعمار العقارية و0.7 بالمئة لسهم بنك دبي الإسلامي. وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.3 بالمئة، متأثرا بخسارة سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 1.2 بالمئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم: السعودية.. زاد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 8160 نقطة. أبوظبي.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4706 نقطة. دبي.. صعد المؤشر واحدا بالمئة إلى 2182 نقطة. البحرين.. استقر المؤشر عند 1441 نقطة. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3552 نقطة. الكويت.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 6084 نقطة.

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