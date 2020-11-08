استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاحد 8-11-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرار أسعار الذهب السعودى اليوم الاحد 8-11-2020، حيث استقر سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 235.25 ريال سعودى.
وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعاً خلال الفترة من "يناير- سبتمبر" من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وخلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالي التصدير لنحو 32 دولة منهم 5 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (مدغشقر- النمسا - كوريا الجنوبية - التشيك - كرواتيا).
واستحوذت نحو 7 دول على 99.8% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتهم "الإمارات العربية المتحدة" والتي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة مستحوذة 69.7% بقيمة بلغت 1.703 مليار دولار مقارنة بنحو 924 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 84%، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" والتي استحوذت على 21 % من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 513 مليون دولار مقارنة ب 439 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%.
سعر الذهب عيار 24
بنحو 235.25 ريال بما يعادل 62.73 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 215.65 ريال بما يعادل 57.50 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 205.85 ريال بما يعادل 54.89 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 176.44 ريال بما يعادل 47.05 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 137.23 ريال بما يعادل 36.59 $
سعر الذهب عيار 12
بنحو 117.63 ريال بما يعادل 31.36 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,316 ريال بما يعادل 1,951 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,647 ريال بما يعادل 439.10 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 235,254 ريال بما يعادل 62,727 $
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