شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. وأنشطة خام برنت ترتفع بـ5.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الأولي لها في ثلاث اسابيع بنهاية جلسات التداول يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت أنشطة خام برنت تسليم يناير 2021 بنسبة 5.3% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس تسليم شهر ديسمبر 2020بنسبة 3.8% كما سجلت أسعار خام القياس العالمي برنت 39.45 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية يوم الجمعة منخفضا بمقدار 1.48 دولار أو ما يوازي 3.62% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37.14 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 1.65 دولار، أو ما يعادل 4.25%.

ومن المتوقع أن ترجئ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، إعادة مليوني برميل يوميا من الإمدادات في يناير، بالنظر إلى انخفاض الطلب جراء إجراءات العزل العام الجديدة المرتبطة بكوفيد-19 وفقا لرويترز.

وتلقت السوق بعض الدعم، إذ انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن معظم الانخفاض يُعزى إلى توقف الإنتاج مع اجتياح إعصار آخر لمنطقة خليج المكسيك.