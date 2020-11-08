شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تفتتح تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعى للمؤشرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه، ليغلق عند 611.212 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 10680 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12529 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 4110 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1869 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2732 نقطة.
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