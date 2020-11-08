شكرا لقرائتكم خبر عبدالعزيز بن سلمان: المملكة حريصة على تطوير العلاقات مع العراق وتسريع مشاريع التعاون الثنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع العراق، والعمل على الإسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الدائرة التلفزيونية في أعمال اللجنة العراقية السعودية في بغداد أمس، في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة.

من جهته أكد وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية في جميع المجالات، لا سيما الصناعة والزراعة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لافتا إلى أنه لمس من الجانب السعودي رغبة حقيقية للتعاون وتقديم الدعم اللازم.

وقال عبدالجبار رئيس الجانب العراقي على هامش انطلاق أعمال اللجنة المشتركة، «إن الاجتماع يأتي تواصلا مع الاجتماعات السابقة بين الأشقاء، نهدف من خلالها إلى تفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع، فضلا عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقية للتعاون وتقديم الدعم اللازم».

وبدأ وفد وزاري سعودي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس زيارة رسمية لجمهورية العراق، حيث تأتي الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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ويلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وتعقد خلال الزيارة اجتماعات لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

الوفد الوزاري السعودي برئاسة:

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي

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