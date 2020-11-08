بعد احتجازها 7 أشهر.. وصول سفينة تحمل بنزين الى الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

وصلت ظهر اليوم سفينة بنزين الى ميناء الحديدة بعد احتجازها من قبل العدوان 7 اشهر.

واعلن المهندس يحيى عباس شرف الدين نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية في موقعه على تويتر وصول الناقله هواسا وعليها 29619 طن بترول إلى غاطس ميناء الحديدة.

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وبحسب كشف حركة السفن فان السفينة هواسا كان المتوقع وصولها في الخامس عشر من مايو 2020 الماضي قبل ان تحتجزها قوى العدوان اكثر من 7 اشهر.

ويحتجز تحالف العدوان عشرات السفن المحملة بالوقود بالرغم من استكمالها إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية.

وادى احتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان الى اعلان قطاعات صحية واقتصادية توقفها وتحذيرها من تفاقم الازمة الانسانية في اليمن بسبب نفاد الوقود.