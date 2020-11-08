شكرا لقرائتكم خبر عن جازادكو تتحول للربحية وتُسجل 8.4 مليون ريال بالربع الثالث 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لجازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 8.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 460.7 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الانخفاض في التكاليف التشغيلية الناتجة عن المبادرات المستمرة لتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الأداء وذلك من خلال الاستثمارات التطويرية لقطاعات الشركة والتي تدعم رؤية الشركة لخفض التكاليف التشغيلية وزيادة الانتاج.

وفي المُقابل، انخفضت المبيعات إلى 18.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 19.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 8.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2020، مقابل خسائر بلغت 7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.