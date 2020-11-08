شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الخليج للتدريب تتراجع 50% بالربع الثالث لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الخليج للتدريب والتعليم، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 50.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 6.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 20.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انتشار فيروس COVID-19 الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات في قطاع الأفراد عبر جميع الشركات التابعة ووحدات الأعمال.

وتراجعت المبيعات إلى 184 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 208.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 9.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.