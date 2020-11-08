شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البنك العربي الوطني تتراجع 20% بالربع الثالث للانخفاض في إجمالي دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال البنك العربي الوطني، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحه بنسبة 19.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 668.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 834.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.7% ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل الاتعاب والعمولات.

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وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.2 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 1.4 ملبار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 1.79 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 28.29%.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق خلال النصف الأول من العام 2020، صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.1 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليار ريال في النصف المقارن المنتهي في 31 يونيو 2019.